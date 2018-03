Mark Zuckerberg tildó a los usuarios de Facebook, en sus inicios, de "malditos idiotas" 

California, Estados Unidos

Mark Zuckerberg no termina de salir de la polémica filtración de datos de 50 millones de usuarios estadounidenses, que mantiene en la palestra pública a Facebook, y ya enfrenta nuevos señalamientos.

Unas declaraciones suyas de mayo de 2010 le estarían pasando factura al fundador de la red social.

La firma Busines Insider filtró mensajes del fundador de Facebook refiriéndose en términos nada favorables hacia los usuarios.

Los primeros usuarios de la red social fueron llamados "malditos idiotas" por el joven en ese entonces universitario.

La conversación comenzó cuando Mark le presume a su interlocutor que si alguna vez quieres datos sore cualquiera de Harvad, él tiene información de más 400 personas.

Ante la pregunta de cómo consiguió tanta información, el fundador de Facebook le responde que "la gente lo envió simplemente, no sé por qué, confían en mi los malditos idiotas".



Facebook sigue en medio de la tormenta

Zuckerberg se disculpó esta semana mediante un texto publicado en Facebook por los "errores" que permitieron a una empresa de consultoría política capturar datos personales de decenas de millones de usuarios y prometió cambios, pero las autoridades británicas, que pretenden escucharlo personalmente, no parecen muy convencidas.



"Por la noche vi que Mark Zuckerberg se había disculpado y que iba a introducir algunos cambios, pero francamente no creo que esos cambios vayan lo suficientemente lejos", dijo el ministro británico de Cultura, Matt Hancock, a la radio BBC.



Facebook está bajo intenso fuego cruzado luego de que la empresa británico-estadounidense Cambridge Analytica (CA) fuera acusada de haber capturado sin su consentimiento datos de 50 millones de usuarios para elaborar un programa que hace posible predecir la votación de los electores, información que fue utilizada en la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.