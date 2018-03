John Suazo: "Son partidos bravos"  

Contó que no tiene ninguna rivalidad en especial con algún aurinegro: 'A los 11 jugadores hay que respetarlos, somos seres humanos'.(Foto: El Heraldo Honduras)

Tegucigalpa, Honduras

El lateral de Marathón John Suazo, seguramente titular ante Real España, afirmó que en los clásicos entre aurinegros y verdolagas no hay favoritos, pero sí aceptó que hay un sabor especial en estos duelos.



Suazo comenzó diciendo que en el conjunto verdolaga planean llevarse una victoria del estadio Morazán: "Tenemos las expectativas de ganar. A todos nos gusta jugar estos clásicos".



Manifestó que estos partidos tienen muchos ingredientes y que todo esto hace diferentes los partidos: "Esto tiene todo de especial, el orgullo de San Pedro Sula, orgullo por la camisa... todo especial", se repite.



Contó que no tiene ninguna rivalidad en especial con algún aurinegro: "A los 11 jugadores hay que respetarlos, somos seres humanos. No tengo rivalidad con ninguno, pues todos somos compañeros".



Martín "Tato" García colocó como favorito en el clásico de este sábado a Marathón, pero Suazo le da la vuelta: "Aquí nadie es favorito, se habla en la cancha nada más", sentenció.



Y si tiene que definir el partido, el volante que regresa tras pagar suspensión por amarillas dice, "iodos estos partidos son bravos, son bravos. Hay que trabajar para sacar los tres puntos".