Francia: 2 muertos, 12 heridos en toma de rehenes

Un vocero policial dijo a The Associated Press que no estaba claro si aún había rehenes en el mercado en la localidad de Trebes.

París, Francia

La policía nacional francesa dice que dos personas han muerto y alrededor de una docena están heridas en un tiroteo y toma de rehenes en un supermercado en el sur de Francia.



Un vocero policial dijo a The Associated Press que no estaba claro si aún había rehenes en el mercado en la localidad de Trebes.



El informante, que habló bajo la condición reglamentaria de anonimato, dijo que continúa el operativo policial para detener al agresor.



El motivo del hecho, así como la identidad del agresor, no estaban claros.



13:10

El primer ministro francés Edouard Philippe dice que toda la información sobre el tiroteo en un supermercado en el sur de Francia y la anterior agresión a un gendarme apunta a lo que “parece ser un acto terrorista”.



Philippe dice que persiste la situación dentro del supermercado Super-U en la pequeña localidad de Trebes. Un agente policial dijo anteriormente que había un muerto y un herido grave en el supermercado.



12:50 p.m.

El presidente francés Emmanuel Macron ha pedido al ministro del Interior, Gerard Collomb, que vaya al lugar donde se ha producido un tiroteo y toma de rehenes en el sur de Francia.



Continúa el incidente en un supermercado de la pequeña localidad de Trebes. Un funcionario policial dice que el sospechoso ha matado a una persona y herido de gravedad a otra.



Previamente el sospechoso hirió a un gendarme. La investigación está en manos de fiscales antiterroristas.