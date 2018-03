Christina Aguilera se une al programa Rapaul's Drag Race; se estrenó como jueza

Los Ángeles, Estados Unidos

Christina Aguilera se estrenó como jueza de la décima temporada de RuPaul's Drag Race (VH1), un programa de Drag Queens que tiene por objetivo darle el trono a la Mejor Drag de América.

La artista, de 37 años, anunció su incorporación al programa vía redes sociales. Ahí compartirá escenario con RuPaul´s, la estrella del show y uno de los precursores más famosos del mundo Drag Queen en Estados Unidos.

Christina Aguilera es muy querida y respetada por la comunidad LGTB, así que la noticia causó furor entre sus fans.

Hace unos días, la intérprete de “Dirrty” anunció vía Twitter: "¡Es hora del espectáculo!". Ahí presumió su presencia en el programa.

Hang on to your wigs... Season X of @RuPaulsDragRace begins NOW! #DragRaceXtina pic.twitter.com/A6UoyMKYhY