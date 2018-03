¿Por qué Jonathan Dos Santos se negaría a jugar en el Mundial si no va Giovani?

Ciudad de México, México

El viaje de varios jugadores de la selección de México a Rusia 2018 aún genera duda, entre ellos figura Giovani Dos Santos "Gio".

Según el diario Récord, Jonathan Dos Santos, hermano de Gio, se negaría a la cita mundialista si se confirma la baja de su pariente.

Al parecer la inclusión de Giovani en la convocatoria final de Juan Carlos Osorio está en riesgo, porque no siguió las indicaciones del cuerpo técnico.

No es la primera vez que la baja de uno, provoca la ausencia del otro. En el mundial de Sudáfrica, Javier Aguirre, ex técnico de México, no llevó a Jonathan y su padre amenazó con la renuncia del mediocampista.

Hasta el momento la información no ha sido confirmada por los futbolistas.

