Alejandro Sanz le pide respeto y compañerismo a Maluma

Tegucigalpa, Honduras

Un video publicado por el colombiano Maluma causó un poco de molestias al artista Alejandro Sanz.



Y es que el intérprete de "Corazón" se burló de su amigo Llane, de la agrupación Piso 21, por no saber entonar el tema "Mi soledad y yo" del cantante español y este no lo tomó muy bien.



Es por ello que Sanz le pidió respeto y compañerismo. "Maluma hermano.. vi tu videito.. jajaja no te rías de tu amigo (el chaval de pelo largo) porque no pueda cantar “Mi Soledad Y Yo”, inició el mensaje en Instagram.



Agregó: "Él lo intenta, pero está un poquito alta de tono para él. Aún así gracias por el homenaje... me emocionó veros cantando una canción mía.. esa es de hace 25 años.. y ahí está.. ¿increíble no? y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un video cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el #respeto y el #compañerismo".