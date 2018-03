Matan a joven de 18 años en barrio El Benque de San Pedro Sula y familiares acusan a un policía

Tegucigalpa, Honduras

En un confuso incidente, un joven de 18 años perdió la vida este jueves en el Barrio El Benque de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Christopher Portillo, quien se dedicaba a repartir la comida que vendía su mamá en las cercanías de Hondutel, en el centro de la ciudad industrial del país.

En medio del dolor, los familiares y testigos del hecho aseguran que la bala en la cabeza, que le provocó la muerte al joven, vino del lado de un agente policial.

El hecho ocurrió cuando a unas cuadras de donde se encontraba Christopher, se producía un asalto contra unas personas dedicadas a cambiar divisas en el centro de San Pedro Sula, en ese momento se acercaron los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y los asaltantes salieron corriendo.

Por lo que, según los dolientes, uno de los agentes disparó su arma en la zona y la bala fue certera a la cabeza de la víctima, quien no tenía nada que ver con los delincuentes a los que se les seguía la pista.

"No hay detenidos, lo que se está haciendo es investigar lo que aconteció, no vamos a esconder nada, no podría decir que es alguien de la DPI quien disparó, de ninguna manera se va proteger a nadie", fueron las escuetas declaraciones de uno de los policías que resguardaba la escena del crimen.