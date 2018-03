Rafael Callejas, expresidente de Honduras, inició el proceso de quimioterapia tras ser diagnosticado con leucemia

Tegucigalpa, Honduras

Luego de confirmarse la noticia de que el expresidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas, padece leucemia, su primo Roberto Ramón "Chino" Castillo, reveló que esta semana inició con el proceso de quimioterapias.

De acuerdo con el "Chino" Castillo, él se enteró del padecimiento de su primo directamente de su boca.

"La semana pasada me llamó y me dijo que iba a ir al médico a hacerse un chequeo y esta semana me comunicó que tenía una leucemia AML y empezó el día de ayer con el tratamiento de cuatro a cinco semanas de quimioterapia", detalló Castillo.

El reconocido militante del Partido Nacional agregó que "ayer salió a caminar, está en el hospital y va estar ahí un par de semanas, yo iba ir pero me dijo que no valía la pena porque tenía las plaquetas bajas".

En ese sentido finalizó diciendo que "él es un hombre muy fuerte, positivo, ha entrado en un proceso de mayor acercamiento con el Señor y le mandó un mensaje a sus amigos y nacionalistas de que oren por él".

El estado de salud del exmandatario lo estaría orillando a no presentarse a las audiencias sobre el juicio que se le sigue en Estados Unidos por los delitos de conspiración por crimen organizado y fraude electrónico en el escándalo conocido como 'Fifagate', donde se le señala de haberse embolsado 1.6 millones de dólares.

Callejas fue presidente de Honduras de 1990 a 1994. Bajo su mandato en la Fenafuth la H clasificó a los Mundiales de 2010 y 2014.

El expresidente recibirá sentencia en Nueva York el próximo 10 de abril de 2018.