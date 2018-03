Discua sobre el favoritismo azul: “No nos tenemos que comer el dulce”

Erlin Varela

Tegucigalpa, Honduras

Su piel ya está curtida de clásicos y el León ha sido una de sus víctimas preferidas a la hora de festejar de cara a las redes, pero a sus 33 años el Chino sigue sintiendo el cosquilleo, la tensión y los nervios que conlleva un duelo ante el eterno archirrival.

“Eso de los nervios sí no se va a quitar nunca, puedo tener 40 años y siempre va a estar eso. Antes del juego, pensás en que si te van a salir bien las cosas, entonces estás con ese nervio; cuando vas a empezar, de igual manera, pero ya en el partido te olvidás de todo y te vas relajando”.

Con la mirada de un experimentado y con el rostro de un apasionado motagüense, Carlos Discua palpita el duelo del domingo en el templo futbolero de la capital.

“Son muchos clásicos ya, pero siempre se vive. Es un partido que yo no lo quiero perder, no quiero saborear esa derrota, si no que un triunfo es lo que más quiero”, confiesa el orgullo de Lomas del Norte. Siendo un motagüense de cepa, Carlos sabe que estos encuentros no se pueden perder.

“Los cercanos a uno siempre esperan que uno anote y que haga un buen juego. Se juega el prepartido y toda la gente está a la expectativa de lo que pase el domingo”, afirma el capitán de un encumbrado Ciclón.

Vea: Así agradeció Olimpia al entrenador colombiano Carlos Restrepo tras su renuncia

50 goles acumula Carlos el Chino Discua en 201 partidos disputados con la camisa de Motagua.

Cinco goles a Olimpia

El Mimado llega mirando a todos desde lo alto, en tanto que el León arriba en medio de la turbulencia: a cinco puntos de la cima y con Nahún Espinoza asumiendo el puesto de Carlos Restrepo.

“Ya en el terreno de juego es diferente. Somos un equipo grande que no nos tenemos que comer el confite o el dulce. Es un juego en el que nosotros nos jugamos el primer lugar porque, si ganamos, prácticamente aseguramos el liderato”, advirtió el hombre de los dos goles en este torneo.

Hablando de dianas, enfrente tendrá un equipo que le viene bien y al que le ha marcado cinco tantos.

“Hay varios especiales, pero quizá aquellos de la semifinal de 2014 porque significaba muchísimo para llegar a esa copa 13”, cuenta Discua, quien es el mejor asistidor del Azul.

De sus piernas han salido los pases para seis de los 23 goles que tiene el Mimado en este torneo.

“Son muchísimas asistencias que llevo en mi estadía en Motagua, pero aquí no ven eso. En cuatro o cinco años en Motagua, creo que son más las asistencias que los goles que llevo (50). Eso me pone feliz, que suelo dar asistencias y también anoto”.

5 tantos le ha marcado Discua a Olimpia: uno en 2013 (1-2), dos en 2014 (1-1 y 1-0) y dos en 2015 (1-1 y 1-2).

Treinta asistencias...

Su cualidad de buen pasador se deja ver con sus 30 pases de gol en los últimos tres torneos: 13 en Clausura 16/17, 11 en el Apertura 17/18 y seis en este Clausura.

“Eso me prepongo en cada partido: hacer buen fútbol, anotar y más que todo asistir. Cuando doy una asistencia me siento muy feliz porque le estoy aportando al equipo lo que realmente esperan de mí”.

Uno de sus mejores socios es Rubilio Castillo y el Chino no esconde esa buena relación con Roruca de cara al gol.

“Tenemos bastante tiempo juntos y son muchas las asistencias que le he dado y que él ha sabido aprovechar. Ahí está esa química. Yo sé que él está ahí y trato de buscarlo para aprovechar su fortaleza”.

El domingo espera plasmar esa buena comunión con Rubigol...