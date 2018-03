Instagram: Caitlyn Jenner muestra foto de su nariz luego de una operación que salvó su vida

Los Ángeles, Estados Unidos

Caitlyn Jenner, padre de Kylie y Kendall Jenner, publicó en su Instagram una fotografía en la que muestra su nariz luego de una operación.



El ex medallista olímpico pasó por el quirófano y no por un tema estético, sino para que se le removiera un cáncer de piel localizado en su nariz.



En la toma se observa a Caitlyn con una bata de dormir y sentada en su cama frente al espejo, mostrando su nariz que presenta un gran punto.

Esta fue la fotografía que publicó Caitlyn en sus redes sociales.







La foto fue acompañada con el mensaje: "Recientemente me removieron algo de daño solar de la nariz", haciendo referencia al carcinoma de células basales que le extirparon.



Jenner aprovechó para hacer un llamado a la población a utilizar filtros solares para evitar este tipo de problemas.



"Aviso de servicio a la comunidad: siempre usen bloqueador solar", concluye Caitlyn Jenner en Instagram.