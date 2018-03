Revelan nuevo caso de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social

Tegucigalpa, Honduras

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) presentó este miércoles un nuevo informe ante el Ministerio Público sobre un nuevo caso de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).



En la auditoría realizada por este ente estatal se constató que las exautoridades del centro asistencial pagaron más de 500 millones de lempiras a la Empresa Sistemas Abiertos S. A. de C. V por el proyecto Modernización Financiera del Instituto Hondureño de Seguridad Social (MOFIHSS).

Este programa tenía como objetivo dar una solución informática integral que cubriera un 100% tanto la parte clínica hospitalaria como el componente administrativo financiero.



El TSE señala que se realizó el hallazgo de 27 irregularidades que concluyen en indicios de resposabilidad penal al no encontrarse documentos que justifiquen la inversión de 599,849,654.23 lempiras.



En el informe, "se concluye que el sistema informativo del proyecto de MOFIHSS no cumplió con los objetivos de la contratación, no existe un tan solo módulo que esté implementado por completo, trayendo como consecuencia que el mismo no se encuentre implementado de manera eficiente, integral y completa”.



Asimismo, destaca que entre las irregularidades citadas en el informe esta la inexistencia de evidencia de un programa previo que acreditara el objeto del contrato, la necesidad a satisfacer, el fin público perseguido y la autorización para la contratación del proyecto MOFIHSS, por parte de la Junta Directiva del IHSS, y no se encontró Planes Anuales de Compras y Contrataciones, correspondientes a los años 2010, 2011, 2012 y 2013, durante los cuales se ejecutó el contrato.



La denuncia, resalta que el proceso de contratación del proyecto se efectuó como un “Concurso Público Internacional”; sin embargo, en el objeto de la contratación prevaleció la adquisición de licencias de software Informático de reconocido uso comercial y la compra de hardware informático, y no la contratación para el diseño y desarrollo intelectual del sistema. Por lo que la compra de dicho sistema, debió efectuarse mediante la Modalidad de Licitación Pública Internacional.



Los señalados en estas irregularidades son: Mario Zelaya Rojas, exdirector ejecutivo del (IHSS); José Ramón Bertetty Osorio, exgerente administrativo y financiero; Alberto Antonio Barahona Rivera, exsubgerente de sistematización informática y José Alberto Zelaya Guevara, exsubgerente de suministros, materiales y compras.

Aquí el informe completo del TSC