¿Qué trámites debe realizar un hondureño para casarse en España?

Tegucigalpa, Honduras

Casarse en el España es el sueño de muchos hondureños. Pero, ¿qué procedimientos debe seguir un compatriota para contraer nupcias en esa nación?

En españa residen más de 60 mil compatriotas y para los que tienen planes de casarse, ya sea con otro hondureño o un extranjero, aquí les traemos los requisitos, según el consulado de Honduras en Barcelona:



1. Descargar y rellenar el formulario o solicitud



2. Presentar fotocopia del pasaporte vigente (únicamente la página de información personal y foto)



3. Llevar fotocopia de la página del pasaporte donde aparece el último sello de salida de Honduras o el primer sello de ingreso a España.



En caso de no tenerlo, no ser legible o si entró por otro país de la Unión Europea, el compatriota deberá solicitar un certificado vecinal en la alcaldía donde residía anteriormente.



4. Si la persona nació en España debe de presentar la partida de nacimiento hondureña.



5. Llevar escrita la dirección del lugar en el que vivió en Honduras.



6. El connacional también debe de presentar el historial de empadronamiento en España.



7. Deberá de presentar una copia del carné consular.



En caso de no tener carné consular el hondureño deberá de llenar un formulario, presentar una fotografía tamaño carné, una fotocopia del pasaporte en vigor.

8. Si la persona que quiere contraer nupcias es menor de 21 años de edad deberá presentar obligatoriamente una fotocopia de la primera hoja de los pasaportes de ambos padres.



9. También deberá de presentar un comprobante de pago por la cantidad de 50 dólares, emitido por el Banco Santander. (El timbre de pago está en dólares pero el pago es en euros).

Cabe señalar que para realizar el trámite de inscripción consular primero deberá de solicitar una cita consular a través de la página www.citaconsular.com

