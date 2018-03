Henry Cavill, protagonista de Superman, se despide de su bigote de la forma más ingeniosa

Tegucigalpa, Honduras

El guapo actor que interpreta a Superman, Henry Cavill, se volvió tendencia en las redes sociales luego de publicar un video minutos después de haberse quitado el bigote.



"Afeitado, pero no olvidado", escribió el joven actor bajo el video en el que muestra fotografías de su extinto bigote.



"¡Hola! ¡No te alarmes! Soy yo, Henry Cavill, a veces un superhéroe y exagente secreto, pero ahora completamente resurado, lo sé, es difícil reconocerme sin el bigote".



Agregó: "A veces he tenido problemas reconociéndome a mí mismo, es difícil admitir que esto no es un CGI, realmente se fue y puedo decirles esta vez, lo recordaré por siempre".





#ShavedButNotForgotten A post shared by Henry Cavill (@henrycavill) on Mar 21, 2018 at 2:10am PDT