Guillermo Kirkpatrick de la Vega: Las partes quieren una garantía de que lo acordado se cumplirá

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Guillermo Kirkpatrick de la Vega, embajador de España en Honduras, ha participado en todas las reuniones realizadas en el marco del prediálogo nacional.

El diplomático es el encargado de liderar un equipo de trabajo, sobre las garantías vinculantes que se establecerán en el diálogo. El embajador atendió a EL HERALDO, a continuación su entrevista.

¿Cuál ha sido su papel en el prediálogo?

Lo que ha realizado la Embajada de España lo calificaría como un acompañamiento, porque aquí lo que hay es un ejercicio de mediación, y en ese trabajo la ONU nos ha pedido que le ayudemos.

¿En qué consiste la mesa técnica que usted liderará en el prediálogo?

A mí me gusta llamarlo grupo de trabajo sobre garantías, y es que en el fondo lo que quieren las partes es la garantía que lo que acordemos en el diálogo se va a cumplir y una de las cuestiones principales en las reuniones del prediálogo ha sido dotar de fuerza vinculante a lo que decidan las fuerzas políticas hondureñas y han habido diferentes propuestas que las partes han brindado, entonces en el señor residente de la ONU, Igor Garafulic, me ha pedido que coordine un grupo, nuestro trabajo consiste en escuchar las propuestas de todos e intentar acompañarlos para, en lo posible, llegar a un acuerdo de cómo hacer vinculante el diálogo.

Se habla de la creación de un decreto, ¿esto sería obligatorio?

Será, depende, si todas las partes están de acuerdo. También hay otras maneras de hacer vinculante el resultado de un diálogo, lo que haremos es unirnos, escuchar todas las partes y ayudarlos a que se pongan de acuerdo, pueden haber otras fórmulas, no lo sé, son las partes las que deben presentar las propuestas y debemos ayudarlos.

¿Habrá asesoría internacional para este equipo de trabajo?

Va a haber un miembro de la oficina de Naciones Unidas que nos acompañará, estará ahí para asesorarnos, pero son las partes las que deben negociar, no es que vamos a negociar con ellos, no, entre ellos van a negociar, si alguno desea poner, quitar, si están de acuerdo, son propuestas de las partes.

¿Hay un tiempo establecido para que esa mesa brinde resultados?

No, no hay un plazo establecido, mi objetivo es hacerlo cuanto antes, lógicamente dependerá de cuáles sean las posiciones de las diferentes partes y cuáles sean su flexibilidad al momento de negociar entre ellas y encontrar el consenso, a mí me encantaría hacerlo cuanto antes para poder avanzar

¿Cómo cataloga el prediálogo hasta ahora ?

Creo que los avances han sido satisfactorios, son cosas complicadas de arrancar y creemos que las reuniones han servido para reforzar el clima de confianza, evidentemente a medida se van tocando los temas de fondo hay diferencias en las partes y la labor de la ONU es excelente, escuchar, ayudar, acercar, yo creo que ahora es satisfactoria, pero nos queda camino por recorrer