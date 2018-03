Yuri Sabas sobre acusaciones de Ufecic: "no participamos ni firmamos en la Comisión de Presupuesto"

Tegucigalpa, Honduras

El diputado por el Partido Liberal ante el Congreso Nacional, Yuri Sabas, se presentó este martes ante el Ministerio Público para testificar sobre las acusaciones que realizó la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) en el caso "Fe de Errata".



El parlamentario aclaró que en el encuentro, que duró 15 minutos, lo interrogaron sobre si participó en la Comisión de Estilo para la aprobación de la Ley de Presupuesto en Honduras.



"Yo estoy en carácter testifical. Nosotros dejamos claro algo: no participamos en la Comisión de Estilo, no firmamos modificaciones de estilo, no participamos ni firmamos en la Comisión de Presupuesto y eso es lo que quedó claro y establecido el día de hoy", manifestó Sabas.

Sabas fue acusado el lunes por el Ministerio Público de abuso de autoridad, falsificación de documentos y delitos de la fe junto a otros seis diputados y una exparlamentaria, quienes se presentarán el Ministerio Público, de forma voluntaria, después de Semana Santa.

En este sentido el funcionario dijo que en los próximos días el Ministerio Público y la Fiscalía aclararán que no está en carácter de "acusado", sino que estaba rindiendo testificación.

"(Me hicieron) tres preguntas básicas: ¿participó usted en la Comisión de Estilo? no; ¿firmó usted algún cambio de estilo? no; ¿firmó usted presupuesto?, no. ¿Por qué no lo firmó?, porque me sacaron los proyectos de desarrollo del departamento de Choluteca", dijo sobre la Fe de Errata de la reforma al Artículo 131-A en la reforma a la Ley de Presupuesto.

Sabas detalló que lo que el Ministerio Público quiere es información sobre cómo se llevaron los hechos en Ley de Presupuesto de 2018.

Al ser interrogado sobre la persona que lo acusó, Sabas omitió el nombre del fiscal, pero sí afirmó estar molesto por la forma en la que se filtró la información.