Reportan una sexta explosión de paquete en Austin, Texas

Austin, Estados Unidos

Una nueva explosión en Texas dejó al menos un herido este martes en la noche, reportaron autoridades tras una serie de detonaciones que se cobraron la vida de dos personas e hirieron a varias desde comienzos de marzo en este estado del sur de Estados Unidos.



"El FBI y la policía de Austin responden al reporte de una explosión en el sur de Austin (...) Socorristas reportan al menos un herido", dijo el FBI de San Antonio en Twitter al dar cuenta del sexto ataque registrado en Texas.



Según los servicios de emergencia médica de Austin, un hombre de unos 30 años fue llevado al hospital "con lesiones potencialmente graves, que no se espera que pongan en peligro su vida".



Los medios locales informaron que la explosión tuvo lugar en una tienda de artículos de segunda mano Goodwill.



Desde el 2 de marzo, se han producido cuatro explosiones en Austin, capital de Texas, con casi un millón de habitantes. Una quinta ocurrió la madrugada del martes en un centro de distribución de Fedex en Schertz, en las afueras de San Antonio.



No hubo heridos graves en la explosión en Schertz. La policía no confirmó reportes de medios de que el paquete contenía metralla y clavos. Según las autoridades, todos los incidentes están relacionados.

