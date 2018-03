VIDEO: Revelan el tráiler de la nueva película de Dragon Ball

Tegucigalpa, Honduras

¡La espera terminó! Los fanáticos del animé japonés Goku podrán ver el avance de la nueva película de Dragon Ball.



A nueves meses de que se emitiera el primer episodio de Dragon Ball Super, la compañía Toei trae al cine la continuación de la historia.



Este teaser de Dragon Ball sale a tan solo días de que se estrene el capítulo 131 de Goku.

Además, que este avance es también una pequeña muestra de lo que será la nueva serie.



Mira aquí el VIDEO:

Coming soon, a new adventure to be the strongest begins.

The new #DragonBallSuper movie teaser is here! ?☄️? pic.twitter.com/DO8SidUfPz