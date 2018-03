Finanzas pagará el miércoles a médicos hondureños

En este 2018 no han recibido el pago de ningún mes de su beca.

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Finanzas se comprometió a desembolsar este miércoles el pago del salario beca a los estudiantes de medicina. Así lo anunció la titular de la Secretaría de Finanzas, Rocío Tábora, quien mencionó que desembolsarán 22 millones de lempiras.

La funcionaria explicó que están en el proceso de revisión de las planillas que elabora la Secretaría de Salud.

“Hay listados de becarios que van cambiando y eso hay que verificarlo, que ese becario sea real, la transparencia hace que se tarden un poco las cosas pero vamos a lo seguro”, expresó Tábora.

Lo anterior surge luego de que los estudiantes que realizan el servicio social y del internado rotatorio amenazaron con paralizar sus labores a nivel nacional.

Esto se debe a que en este año no han recibido el pago de ningún mes de su beca. La presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, indicó que son 600 estudiantes, entre internos y en servicio social que se van a retirar de hospitales y centros de salud a nivel nacional.

Asimismo otros 500 galenos que laboran por contrato no les han pagado desde hace tres meses se sumarán al paro de labores si no les cancelan, desde diciembre no reciben pago.