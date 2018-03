La razón por la que Carlos Vives no cantó "La Gota Fría" en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Muchos hondureños se quedaron con las ganas de cantar "La Gota Fría" en el concierto de Carlos Vives el sábado en San Pedro Sula, Honduras, pero la razón es una sola y muy sencilla.



Resulta, que el éxito está basada en un tema de 1938 de un músico colombiano llamado Emiliano Zuleta Baquero -de los precursores del vallenato-, quien es el autor de la canción que popularizó a Carlos Vives y que a su vez este hizo conocida fuera de Colombia.



En enero pasado, la melodía quedó bloqueada por derechos de autor en Colombia, por lo que Carlos Vives no la puede interpretar en sus presentaciones, razón por la que no la cantó en San Pedro Sula. Vale decir que Vives solía abrir sus conciertos en el exterior con esta canción.



Muchos hondureños se manifestaron apesarados porque Vives no interpretó la canción.





Para que Vives pueda volver a cantarla (o cualquier otro artista), debe declararse patrimonio nacional por la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) de Colombia, o bien que pasen 80 años de la muerte del autor.



"La Gota Fría" es una canción en la que Emiliano Zuleta se reta con rimas y piqueria (insultos ingeniosos) con Lorenzo Morales, ambos desde pueblos distintos, mandando mensajes mediante terceros, para luego acordar un encuentro en Urumita (La Guajira, Colombia). "Me lleva él o me lo llevo yo", dice la canción en una de sus partes. "Ay Morales a mi no me lleva", responden del otro lado.

La canción ha sido interpretada además de Vives por Shakira, Julio Iglesias, Alberto Barros, Daniel Celedón, Guillermo Buitrago, Paloma San Basilio, La Sonora Dinamita, Los Lirios, entros muchos, que tampoco la pueden cantar.El colombiano Carlos Vives se presentó el sábado en San Pedro Sula, ciudad en la que incluso rodó en bicicleta.