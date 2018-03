Diputados nacionalistas Tomás Zambrano y Mario Pérez condenan falta de confidencialidad en caso "Fe de Errata"

Tegucigalpa, Honduras

Los diputados nacionalistas Tomás Zambrano y Mario Pérez negaron la noche de este lunes haber recibido una citación del Ministerio Público luego que trascendiera que habían sido convocados a comparecer sobre la "Fe de Errata" a la que se apegó la Comisión de Presupuesto para reformar el artículo 131-A de la Ley de Presupuesto.

Zambrano criticó la falta de confidencialidad de los entes encargados de investigar el caso, pues, a su criterio, no han podido controlar la filtración de información.

"El artículo 9 del convenio con la Misión de Apoyo Contra la Impunidad (Maccih) y el artículo 7 del Ministerio Público establecen el derecho de confidencialidad, asimismo el Código Penal prohíbe la divulgación sobre casos de investigación", pero que en esta ocasión no se están respetando, dijo el secretario del Congreso.

En ese sentido, Zambrano agregó que "estamos aquí para aclarar, colaborar y acompañar al Ministerio Público a esclarecer cualquier duda, a dejar claro que el hecho en el cual se llevó a cabo la realización de una Fe de Errata, que es un mecanismo de enmienda, corrección y error, no constituye ningún delito".



El parlamentario insistió en que "hay que dejar claro que no es la Fiscalía la que nos está citando o nos está pidiendo declarar, nosotros desde que acudimos al Ministerio Público, los diez diputados que nos apersonamos dijimos desde el escrito que presentamos que estábamos dispuestos a poder rendir una declaración para aclarar cualquier duda que pudieran tener en la sede fiscal".



Es así que, Zambrano detalló que sus abogados ya cuentan con las pruebas sobre el caso. "Nosotros de acuerdo al Código Procesal Penal en el artículo 227, hemos ya comparecido a nuestro abogado y él ha pedido fecha para el viernes 6 de abril para que no se nos tome la declaración en el Congreso Nacional, porque el tema de Fe de Errata es un mecanismo de rectificación que lleva a cabo el Congreso Nacional".



Asimismo, indicó que han presentado ante la Unida Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic) y el Ministerio Público, más de 80 Fe de Errata que se han realizado desde el 2006 a la fecha, "porque este es un mecanismo de enmienda a los errores materiales que pudiera cometer el Congreso Nacional".



De igual manera resaltó que "el exvocero de la Maccih, Jiménez Mayor, pidió que se utilizara el mecanismo de la Fe de Errata en la Ley de Política Limpia, eso deja más que claro que es una forma de corrección".

Por su parte, Mario Pérez, sostuvo que "este es un trámite normal, es un proceso abierto y vemos con toda normalidad que se den estas actuaciones encaminadas a encontrar la verdad. Y esa verdad es única y debe ser objetiva porque ahí no se ha cometido ningún acto ilegal".



Pérez asegura que el sentido del artículo nunca ha sido cambiado, "con la Fe de Errata o sin él, el artículo dice lo mismo".

Por esta investigación, este martes comparecerá públicamente el diputado del Partido Liberal Yuri Sabas; Francisco Rivera tiene incapacidad, mientras que los demás diputados han pedido que sus declaraciones sean hasta el 6 de abril, después de Semana Santa.