La última advertencia de Cristiano Ronaldo a sus fans

Tegucigalpa, Honduras

El atacante del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, está nuevamente en el ojo del huracán y esta vez por un polémico mensaje compartido en su cuenta oficial de Instagram.



El delantero, que cuenta con 122.6 millones de seguidores en esta red social, publicó una selfie en blanco y negro con la descripción: "¡¡No tengas que apagar el momento bonito que estás viviendo con las noticias falsas!! La vida es buena. Bendiciones", mensaje escrito originalmente en portugués.



Y es que CR7 ha sido duramente criticado en las últimas semanas por su cuenta pendiente con el fisco español, que se le acredita una defraudación de al menos 14,7 millones de euros cometido entre los años 2011 y 2014 en relación a sus derechos de imagen.

VEA:

Esta es la última publicación de Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram.







Es así que en los medios deportivos de España se habla de que Hacienda Pública estaría denegando a CR7 saldar dicha deuda y lo que le esperaría al portugués sería la cárcel.



No obstante, con este mensaje el jugador dejó claro que este tipo de información no está verificada, por lo que hizo un llamado a sus fans para que no se dejen llevar por cualquier noticia que lean sobre él.