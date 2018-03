Fifth Harmony se desintegra

Nueva York, Estados Unidos

Fifth Harmony se tomará un receso como grupo. El cuarteto de chicas anunció el lunes en Twitter que Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane y Lauren Jauregui se dedicarán a proyectos en solitario.



Señaló que la separación les permitirá "ganar nuevas experiencias, fortalezas y perspectivas que luego podemos traer a nuestra familia de Fifth Harmony".



El grupo dijo que seguirá adelante con sus presentaciones programadas para el 2018.

Camila Cabello dejó el grupo en el 2016.



Las cantantes audicionaron como solistas para la competencia de talento "The X Factor" en el 2012, pero fueron formadas como grupo y terminaron en el tercer lugar.



Fifth Harmony lanzó su primer álbum, "Reflection", en el 2015. Su tercer álbum, "Fifth Harmony", salió a la venta en 2017