Lucy Vives posa sin ropa en Instagram y causa polémica por su delgadez

No es la primera vez que Lucy Vives posa desnuda. Foto cortesía Instagram

Bogotá, Colombia

Lucy Vives, la hija de Carlos Vives, es el blanco de las críticas tras publicar una foto desnuda en la que se evidencia su delgadez extrema.

En la imagen que publicó en su perfil de Instagram la joven aparece sin ropa y se le alcanzan a marcar las costillas.

La instantánea desató polémica, pues muchos usuarios de la red social consideran que sufre problema alimenticio como anorexia o bulimia.

A pesar de las críticas, la hija del colombiano ya supera los 59,000 likes y muchos seguidores alaban su belleza y naturalidad.

En la descripción de la foto escribió "Anoche casi me saco un ojo mientras duermo. Me perdí el hermoso abrazo de la desnudez y un hombre encantador con una polaroid en Nueva York me recordó ayer de mi primer día jugando con un rollo fotográfico en Nueva York, con nada más que piel y yo que ofrecer".



