Castellón: "Ya habíamos sometido al Olimpia y lo llevamos a donde lo queríamos"  

Héctor Castellón, técnico del Vida, regresó a la capital y le ha tomado la medida en los últimos compromisos y luego de este empate en el Nacional, el timonel dio su análisis del mismo.



"Ya habíamos sometido al Olimpia, ya lo teníamos, lo llevamos a donde lo queríamos y pudimos lograr el empate. En el segundo tiempo hicimos alguna cosas buenas, pero nos falta todavía experiencia en algunos de los para poder capitalizar las jugadas", indicó.



Y agregó: "Iba a ser un partido de pocas jugadas de ataque, pero ellos tuvieron en nuestro afán de poder ir a buscar el partido, pero al final nos llevamos un punto y eso es bueno".



Castellón no cree que este empate no es extraña por lo que se conocen los equipo. "Yo creo que en la liga todos nos conocemos, todos sabemos que hace cada quien y en ese sentido un punto nos ayuda mucho para alejarnos del descenso".



En cuanto al desempeño del partido. "Ello estaban bien cerrados y no sacaban a sus laterales, pero en ese sentido tuvimos un par de jugadas y al final empatamos y lo mejor es que no perdimos".



"Ellos tuvieron una jugadas pero afortunadamente no las aprovecharon y nosotros la que tuvimos la aprovechamos. Por ahí tuvimos un par, pero el partido fue parejo, un tiempo para cada equipo y al final nos llevamos un punto", comentó.



Además aprovechó para dar su punto de vista de lo vive el Olimpia en torneo. "Son situaciones que se dan en los equipos y hay mucha presión, exigencias, pero Olimpia es un equipo grande y sabrá salir de este bache. Sin duda alguna es de los equipos grandes de la liga".

