Así fue el debut del hondureño Anthony Choco Lozano ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu

Tegucigalpa, Honduras

Entró cuando el juego iba 4-2 a favor del Real Madrid, pero eso no le impidió ingresar con todas las ganas de mostrar su talento, aunque al final no pudo anotar.



El hondureño Anthony Choco Lozano tuvo la oportunidad de entrar al juego que disputó como visita su equipo, Girona FC, ante el histórico Real Madrid (cayó 6-3).



¡Sí!, Lozano logró entrar al juego tras contar con la confianza del entrenador, quien al ver la falta de ataque de su club y la necesidad de sorprender al equipo merengue en la zona baja, optó por llamar al catracho para que viera acción.



Con los nervios de punta que te genera jugar nada menos que contra una de las plantillas más caras y con algunos de los mejores jugadores del mundo, Choco entró a empujar, correr, sudar, pelear y a dejar la piel en la cancha.



Pese a que no pudo anotar, el hondureño se ha convertido en uno de los apagafuegos de su equipo y ya está haciéndose nombre en La Liga, considerada la mejor del mundo en la actualidad.