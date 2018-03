Acuerdan que mediador del diálogo nacional en Honduras sea una sola persona

Tegucigalpa, Honduras

El representante de la ONU en Honduras, Igor Garafulic, informó, tras más de cuatro horas de reunión, que se ha llegado a una decisión sobre el mediador del diálogo nacional que ayudaría a poner fin a la crisis política generada desde el pasado 26 de noviembre.



En ese sentido, Garafulic manifestó: "se ha acordado que sea una persona el mediador y por lo tanto se le ha pedido a Naciones Unidas que ya comience a sondear y a consultar a distintos nombres que se están barajando".



No obstante, dijo que de no conseguir a un facilitador entonces considerarán a tres personas, que serían las ya señaladas por los partidos políticos.



Entre los posibles mediadores figuran ex mandatarios lationamericanos, entre ellos: José Mujica de Uruguay, Ernesto Zedillo de México y Vinicio Cerezo de Guatemala y Michelle Bachelet de Chile.

Garafulic, recalcó que el mediador debe saber exactamente a qué va a venir a Honduras. "Por lo tanto el trabajo que va a existir tiene que ver con definir muy bien a qué se está invitando a un mediador y qué atribuciones va a tener ese mediador".

Señaló que las Naciones Unidas, a partir de este domingo, comenzarán a tener conversaciones con los exgobernantes para conocer cuál es su disponibilidad.

Además, dijo que trabajará en un decreto, hecho por expertos, que permita que sea obligatorio cumplir lo que se acuerde en el diálogo.

"Las partes que están presentes en el prediálogo se comprometen a promover las inciativas legislativas que sean necesarias para darle fuerza de ley vinculante a las resoluciones y decisiones que hayan sido acordadas en el marco de este diálogo bajo la mediación de Naciones Unidas", expresó.



En reuniones anteriores, se ha confirmado que hay disponibilidad de las partes para lograr que el diálogo se cumpla.

Asimismo, se acordó que se creará una comisión de acompañamiento para investigar la violencia poselectoral en Honduras.



En este sentido, Garafulic aclaró que no se pretende remplazar al Estado o Ministerio Publico sino que realizarían un proceso de acompañamiento.

Noticia en desarrollo...