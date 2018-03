Barcelona gana 2-0 ante el Athletic de Bilbao en el Camp Nou

Tegucigalpa, Honduras

El Barcelona se impuso por 2-0 en casa al Athletic de Bilbao, con tantos de Paco Alcácer y Lionel Messi en la primera mitad, este domingo en la 29ª jornada de la Liga española, con lo cual consolidó su cómodo liderato.



Las jornadas se van acabando -después de la actual quedarán 9, 27 puntos en juego- y el Barça tiene cada vez más aspecto de campeón, en una competición donde se mantiene todavía invicto (23 victorias, 6 empates).



Con 75 puntos, el equipo azulgrana se puso provisionalmente con 11 más que el Atlético de Madrid (2º), que jugaba a continuación con la presión añadida de no perder en Villarreal (6º) para poder seguir el exigente ritmo impuesto por los hombres de Ernesto Valverde.



Paco Alcácer abrió el marcador en el minuto 9, rematando en la zona del punto de penal un pase retrasado de su compañero Jordi Alba.



Messi confirmó su gran semana poniendo el segundo (minuto 33), que daba a los suyos gran tranquilidad: tras recibir del francés Ousmane Dembélé en la frontal del área, la 'Pulga' envió un fuerte disparo raso que terminó alojado en las redes de la portería de Kepa Arrizabalaga.



La estrella argentina regresaba así a la competición liguera tras no jugar en la anterior jornada en Málaga (victoria del Barça 2-0) por el nacimiento de su tercer hijo, Ciro.



El miércoles, Messi ya había deslumbrado en la vuelta de octavos de final ante el Chelsea, consiguiendo un doblete, que le permitió alcanzar los 100 tantos en su carrera en la Liga de Campeones y guiar a su equipo a un 3-0 que les clasificó para los cuartos de final con paso firme.



En la tabla de goleadores de la Liga, Messi suma 25 dianas, ahora cuatro más que el segundo, su compañero uruguayo Luis Suárez (21).



En el minuto 60 entró en juego Andrés Iniesta en lugar de Dembélé y la hinchada del Camp Nou le dedicó una sonora ovación, en un momento en el que el capitán del Barça se estaría planteando seriamente abandonar el equipo de toda su vida para ir al fútbol chino.



Por su parte, el Athletic (13º), eliminado el jueves por el Marsella en los octavos de la Europa League, está en una zona de nadie en la clasificación, descolgado de la pelea por los puestos europeos y con una buena ventaja sobre la zona de descenso.



En el primer partido del domingo, el Sevilla (5º), después de su hazaña del martes al ganar 2-1 en Old Trafford y eliminar al Mánchester United en octavos de la Champions, pagó el esfuerzo y perdió 2-1 en Leganés (12º).





