El cantante colombiano Carlos Vives se pasea en bicicleta por San Pedro Sula, Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El reconocido cantante colombiano Carlos Vives ha sorprendido a los hondureños al aparecer paseando en bicicleta por las calles de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.



El intérprete a dúo del éxito de Shakira "La bicicleta" no quiso perder la oportunidad de pasear en el velocípedo y robarse las miradas, gritos y aplausos de los sampedranos.



Pero la acción del cantante cafetero no quedó ahí, puesto que la imagen de su experiencia ya es viral y ha sido compartida por los catrachos en redes sociales.



A Vives no lo bajan de "humilde", "buena onda", "ejemplo" y demás elogios en los comentarios tras compartirse la foto en el ciberespacio.

Y es que esta ciudad ha sido reconocida por ser una de las más violentas de América, no obstante en los últimos años ha avanzado en materia de seguridad y con esta acción del artista, queda demostrado que no hay problema alguno en pasearse libremente por San Pedro Sula.



Mira aquí la foto de Carlos Vives en bicicleta por las calles de SPS, Honduras: