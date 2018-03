Estados Unidos: Una persona muerta y otra herida deja tiroteo registrado en California

Tegucigalpa, Honduras

Una persona muerta y otra herida es el saldo de un tiroteo registrado la tarde de este sábado en California, Estados Unidos.

De acuerdo con los testigos del hecho, la lluvia de balas ocurrió en las inmediaciones al centro comercial The Oaks Mall de la ciudad estadounidense de Thousand Oaks, California.

De último minuto las autoridades confirmaron que la víctima mortal es una mujer y la persona herida de gravedad es un hombre que fue trasladado hasta un centro asistencial.

Por otra parte, el agresor fue descrito como un hombre adulto, con una pistola, que vestía una chaqueta oscura y pantalon color canela.

El hechoLos clientes de un centro comercial del sur de California se encerraron en las tiendas al no poder abandonar el edificio el sábado luego que un hombre armado mató a una persona antes de dispararse a sí mismo, informaron las autoridades.



El agresor resultó herido y fue llevado a un hospital, de acuerdo con el capitán del Departamento de Bomberos del Condado Ventura, Steve Swindle. Agregó que no existe amenaza para el público.



Los clientes fueron obligados a permanecer en el centro comercial The Oaks en la ciudad de Thousand Oaks, aproximadamente a 64 kilómetros (40 millas) al oeste de Los Ángeles.



Jeffrey Simpson, de 17 años, estaba de compras con su madre en una tienda departamental cuando los clientes fueron advertidos sobre una amenaza en el exterior del centro comercial.



“Yo fui a Nordstrom a comprar pantalones, y lo siguiente que escucho es que las puertas estaban siendo selladas”, declaró.



El adolescente y su madre estaban “un poco temblorosos” pero bien. Permanecieron en la tienda por más de una hora pero los clientes tenían la libertad de recorrerla y los empleados ayudaban a la gente a mantenerse tranquila y cómoda, detalló Simpson.



Los bomberos abrieron una estación cercana como zona de seguridad para los clientes del mall.

Un mensaje dejado al departamento de policía del condado Ventura no ha sido respondido de momento.