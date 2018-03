"No creo en profecías", dice Valverde sobre posible triplete del Barça

Barcelona, España

El FC Barcelona tiene "posibilidades" de lograr un nuevo triplete Liga-Copa-Liga de Campeones, declaró este sábado el entrenador azulgrana Ernesto Valverde, aunque aseguró que no cree en las "profecías" que aluden a que Luis Enrique y Pep Guardiola lo lograron en su primera temporada en el banco culé.



"Yo no creo en profecías", afirmó Valverde, quien vive su primer curso al frente del Barça.



"Nosotros no pensamos en eso, pensamos que no hemos ganado nada todavía. Ahora mismo no tenemos nada, tenemos posibilidades y queremos ir a explotarlas al máximo, pero de ahí a pensar mucho más allá tienes el peligro de no ver la piedra que tienes por delante", aseguró Valverde en conferencia de prensa, un día antes de recibir a su antiguo equipo, el Athletic Bilbao, en la fecha 29.



Sólido líder de la Liga, con 8 puntos más que el Atlético de Madrid, el Barça está asimismo clasificado para la final de la Copa del Rey, el 21 de abril ante el Sevilla, y para los cuartos de final de la 'Champions' (ante la Roma). Una situación envidiable que Valverde habría "firmado con (su) propia sangre" al principio de temporada, indicó.

"La Roma es un rival complicadísimo, quedó por delante del Chelsea y del Atlético. Nunca se sabe lo que va a pasar, y si miramos los datos, la Roma le ha ganado 3-0 al Chelsea, que fue un equipo que nos lo puso muy complicado. Quedó por delante del Chelsea y quedó por delante del Atlético, que es el rival con el que nos jugamos la Liga. Eso da idea de sus credenciales", expuso el técnico sobre su rival por un puesto en semifinales de 'Champions'.