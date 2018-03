El hondureño Alberth Elis figura clave en el empate a dos del Houston Dynamo ante DC United

Washington, Estados Unidos

El delantero hondureño Alberth Elis fue figura determinante en el empate 2-2 del Houston Dynamo ante el DC United por la fecha 3 de la Major League Soccer (MLS). La Panterita door una asistencia y anotó además.



En partido jugado en el Maureen Hendricks Field at the Maryland SoccerPlex, Elis marcó a los 30 minutos del partido abriendo el marcador. Un minuto después, dio una asistencia a Mauro Manotas para el 0-2. Sin embargo, los de Ciudad Espacial no pudieron mantener el resultado y les marcaron gol a los 57 y 97, en un doloroso final de juego.



Este es el segundo gol de Elis, tras su gol ante Vancouver Whitecaps la semana pasada -juego perdió el Dynamo 1-2-, además es su segunda asistencia demla temporada.



El próximo partido del Houston Dynamo por la MLS es el 31 de marzo en el BBVA Stadium ante New England Revolutions.

Elis fue el único de los tres catrachos que estuvoen la cancha, pues Boniek García y Rommel Quioto se quedaron en la banca.