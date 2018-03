﻿Cerrarán paso vehicular en el bulevar Juan Pablo II de la capital

Tegucigalpa, Honduras

Autoridades de la alcaldía de la capital de Honduras anunciaron que este sábado 17 y domingo 18 de marzo cerrarán el paso vehicular en el bulevar Juan Pablo II por más de 24 horas.



En ese sentido, indicaron que el paso estará bloqueado por la realización de Mi Feria Distrito Central, que es un espacio para emprendedores, empresarios y artesanos que ofrecerán sus productos.



La obstrucción será desde este sábado a las 3:30 de la tarde hasta la madrugada del lunes 19 de marzo.



El tramo donde no podrán transitar los carros será desde el estacionamiento del Hotel Marriot hasta la ferretería Indufesa Do It Center.