Motagua, Olimpia, El Choco, Messi, CR7, Boca y River, en un domingo pletórico de fútbol

TEGUCIGALPA, Honduras - ¡Cargadito! Un domingo lleno de emociones, un domingo donde vos sos quién decide que partido ver. Un domingo de estrellas: Motagua, Olimpia, El Choco, Messi, CR7, Boca y River... ¡chequeá los horarios! Acá te los dejamos.



(Hora de Honduras)



06:00 AM | Nice vs PSG

Dígamos que siempre nos gusta poner el tele y seguir los partidos a puro oido mientras nos levantamos. Este es del domingo.



06:30 AM | Borussia Dortmund vs Hannover 96

Eliminado de la Europa League, el Dortmund vuelve a la realidad.



07:30 AM | Wigan Athletic vs Southampton

Admitámoslo, el Wigan fue, es y será para siempre nuestro equipo preferido en Inglaterra. ¡Go Latics!



08:30 AM | Colonia vs Bayer Leverkusen

Otro equipo al que le guardamos cariño es el Colonia, porque Maynor Suazo lo regresó a la Bundesliga A... hace unos añitos ya.





09:15 AM | Barcelona vs Athetic Club

¡Uf! Después de un sábado sin fútbol español, el Barça querrá mantener su distancia, invicto y gloria.



10:30 AM | Leicester City vs Chelsea

Prueba de fuego para ambos. ¡Delicioso entremés para tu almuerzo!



11:00 AM | RB Leipzig vs Bayern Múnich

Bueno, para que tus clases de alemán se completen esta semana, el juegazo de la jornada. ¡Hier bin ich! (Aquí estoy).



11:00 AM | Saprissa vs Herediano

Buen partido en Tiquicia, vamos por Jerry Bengtson en la S de Tibás.



11:30 AM | Villarreal vs Atlético de Madrid

Aunque darle alcance a Barcelona dependerá más del Barcelona que del Atlético, para el Atlético estar arriba del Real Madrid en la tabla siempre es un campeonato.





01:45 PM | Real Madrid vs Girona

Ustedes tienen licencia para ver al Madrid claro está. Pero nosotros lo veremos por el Girona. ¡Vamos Choco, con todo!



01:45 PM | Napoli vs Genoa

Los Tanos no se pueden dar el lujo dejar escapar a la Juve. Ganar es la única misión del Napoli.



02:45 PM | Atlético Tucumán vs Boca Juniors

Para sentenciar la Superliga, Boca debe ganar en San Miguel de Tucumán. Largo viaje al noreste argentino para el Xeneize.



03:00 PM | FC Dallas vs Seattle Sounders

Para seguirle la pista a Maynor Figueroa con los Toros.



03:00 PM | Honduras de El Progreso vs Motagua

El Ciclón Azul se juega el liderato en La Perla del Ulúa. El Honduras dígamos que... ¡la categoría!



04:00 PM | Olimpia vs Vida

El León con ocho bajas recibe a un Vida que llega inspirado.



05:00 PM | River Plate vs Belgrano

Ustedes lo saben y nosotros se los recordamos. River tiene un némesis y se llama Belgrano. La B que siempre lo amarga, la B de Córdoba que lo mandó a la B.