Un sábado cargado de fútbol, acá te dejamos los juegos que debés seguir y sus horarios

TEGUCIGALPA, Honduras - El sábado es el inicio de un espacio donde la pelota es lo único que realmente importa en esta vida. Es por eso que te dejamos una vez más, los mejores partidos que debés seguir este sábado.



(Hora de Honduras)



06:15 AM | Swansea City vs Tottenham Hotspur

Partido por los cuartos de final de la FA Cup, un consuelo posible para Tottenham.



11:30 AM | Liverpool vs Watford

Los Reds deben de aprovechar la visita del Tottenham a la FA Cup para ocupar la posición 3 de la Premier League y seguirle los pasos al ManU.



11:30 AM | Wolfsburg vs Schalke 04

Bueno, aquí es la del Shalcke para seguir segundo en la tabla de la Bundesliga.



11:30 AM | DC United vs Houston Dynamo

Estrenando la nueva franja televisiva de la MLS, Alberth Elis, Romell Quioto y Boniek García en la capital estadounidense.

El equipo de Mou no puede pasar más papelones. El United a todo o nada.¡Oh todapoderosa Vecchia Signora del Calcio, deleitenos una vez con toda su elegancia, arrogancia y grandeza!Duelo chilango en el Azul. No se necesita explicar más.Inicia la jornada 13 de la Liga Nacional. Los Lobos jugarán en el Nacional.Los de Primi una vez más metidos a una enorme prueba de fuego.En busca de regressar a la primera posición, el equipo Manudo de Alex López, Roger Rojas y Luis Garrido, se mide ante el colista Cartaginés. ¡Qué bajo ha caido Cartago!Para seguirle la pista a Brayan Beckeles con los Hidrorayos que buscan entrar a zona de liguilla. Pero también teemos para la misma hora un América vs Toluca y un Chivas vs Tigres.