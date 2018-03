Movimientos estudiantiles deben manejar recursos: MEU

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

En una jornada maratónica, autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y los representantes de los frentes estudiantiles se reunieron para afinar los detalles del reglamento electoral.

Los temas que habían quedado pendientes eran el de observación electoral y del financiamiento de las campañas políticas de cada aspirante.

Este último ha sido el más controversial entre los jóvenes. Unos quieren que la universidad asigne recursos en cantidades iguales a todos los movimientos y que sea la UNAH quien los administre. El fin es que no exista ingerencia por parte de partidos políticos a lo externo de la alma máter.

Por su parte, el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) afirma que debe ser cada movimiento el que regule los recursos destinados a propaganda.

Se estima que las elecciones estudiantiles le costarán a la universidad cerca de 16 millones de lempiras.

La reunión comenzó a eso de las 9:40 de la mañana y hasta el cierre de esta edición no hubo mayores detalles de lo acordado entre las partes.

Lea además: Estos son los feriados en la empresa privada para Semana Santa

Observación

En lo que sí están de acuerdo los estudiantes es que el proceso debe ser transparente.

El Congreso Nacional se comprometió a acompañar el proceso a fin de que no se presenten irregularidades. No obstante, no se conoce que otras instituciones estarían sumándose.

De la misma manera, los movimientos exigieron el reintegro de 24 estudiantes expulsados de la UNAH durante la crisis del año pasado.

Los muchachos fueron suspendidos de la Autónoma por haber infringido gravemente el reglamento estudiantil.

Las elecciones son importantes, porque de ellas saldrán los representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario.