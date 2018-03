Emilio Larach: “Esto tiene que resolverse, Honduras no puede seguir así”

Faustino Ordóñez Baca

Tegucigalpa, Honduras

El empresario Emilio Larach exhortó a los políticos involucrados en la crisis, que por cierto ya están dando señales de darle una salida al conflicto, a que hagan a un lado sus intereses personales y piensen en la patria “porque esto no puede seguir así”.

El inversionista dijo tener la esperanza de que con el diálogo nacional el problema se va a resolver, pero los actores deben pensar más en el país que en sus intereses personales o de grupos políticos.

Esta crisis “tiene que resolverse porque Honduras no puede seguir así. Hay mucho problema, mucho desempleo, mucha necesidad de empleo y así como estamos no vamos a salir. Esto tiene que resolverse. ¿Cómo? No te puedo decir, yo no estoy en esas pláticas”, afirmó en una conversación con EL HERALDO en un hotel capitalino.

Sin embargo, Larach confesó su preocupación por el radicalismo de algunos grupos que pueden echar al traste los esfuerzos de diálogo que se están haciendo. “Hay gente que es muy terca y que le ha hecho mucho daño a Honduras. Debe entender que todos estamos en este país y tenemos que poner cada uno de su tiempo para que todo se resuelva”, expresó.

Los políticos se sentarán mañana por tercera vez en las mesas técnicas en la sede de las Naciones Unidas. A este encuentro llegarán los representantes del gobierno, Partido Liberal y del excandidato presidencial de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla.

Larach le mandó un mensaje a los protagonistas de esta cita y a quienes aún no llegan. “Si tienen intereses que no son a favor de Honduras que los dejen, si la vida no dura mil años. Cuando menos se den cuenta ya no tendrán tiempo de cambiar. Que lo hagan ahora, que demuestren su amor a Honduras”, expresó.

EL HERALDO le preguntó quién sería para él el mejor mediador y respondió: “Yo no conozco quiénes son los candidatos, pero en Honduras hay buena gente, pero solo quieren de afuera, de afuera y de afuera”.

Según el representante de las Naciones Unidas en Honduras, Igor Garafulic, expresaron su voluntad de ser mediadores los expresidentes Ernesto Zedillo de México, Vinicio Cerezo de Guatemala, José Mujica de Uruguay, Felipe González de España y Leonel Fernández de República Dominicana. Igualmente, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet y el exjuez de España, Baltasar Garzón.

De los mencionados, a juzgar por las declaraciones de los mismos políticos, están cobrando fuerza los nombres de Zedillo, Bachelet y Cerezo. Este último fue promotor, junto al mandatario costarricense Óscar Arias, de los acuerdos de paz regional que tuvieron lugar en Esquipulas, Guatemala, a finales de la década de los 80, gracias a los cuales se desmovilizaron las fuerzas irregulares en Guatemala, El Salvador

y Nicaragua.