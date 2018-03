Honduras se postulará ante la FIFA para ser organizador del mundial sub 17 después de 2020

TEGUCIGALPA, Honduras - Honduras buscará ser la sede del mundial sub 17 de fútbol después del año 2020, confirmaron este día autoridades de Fenafuth en Honduras. FIFA decidió orotgar este viernes el sub 17 de 2019 a Perú (y el sub 20 a Polonia), por lo que Honduras tiene interés para organizar la justa mundialista del 2021 o 2023.



Honduras, ha tenido la idea de organizar un mundial infantil desde hace varios años, sin embargo, hasta el momento el país no tiene infraestructura suficiente para sostenerlo. Sin embargo, poodría hacerlo de manera conjunta con el resto de países de Centroamérica, algo que a la FIFA le interesó, según informó el secretario de Fenafuth, José Ernesto Mejía.



“Sería a partir del 2020, todavía no es oficial y de momento solo está en pláticas aunque es una posibilidad grande que Centroamérica pueda hacer un Mundial entre cuatro países, más posible sea Sub-17, tendríamos que ponernos de acuerdo y sobre todo los gobiernos para que colaboren”, comenzó diciendo el federativo.



Mejía fue claro y argumentó que en caso de presentar la candidatura sería hasta el 2020 pues en nuestro país se deben hacer muchas mejoras para tener con qué responder.



“Este año no creo que se presente la candidatura pero en unos dos años sí creo que se haga, todavía no hay condiciones pero eventualmente lo vamos a hacer, entre cuatro países es diferente porque la carga es menos pesada. Yo lo hablé con el presidente de la federación de Costa Rica pero todavía es pronto, es una posibilidad fuerte para en un par de años”.



En caso de presentar la candidatura y ganar, FIFA aportaría la mayor parte de los fondos y lo demás correría por los gobiernos, así lo explicó el abogado. “Las cifras que nos dio FIFA para realizar un Mundial el costo anda en 35 o 25 millones de dólares, todo lo ponen la FIFA, ellos incrementarían la ayuda, aunque no es solo de la federación el gasto, también ayudan los gobiernos, hay posibilidad latente que compartamos sedes”.



La realización del Mundial Sub-17 en nuestro país podría ser masculino o femenino, en caso de eliminar los torneos de esta categoría y optar a hacerlos Sub-18 año con año a partir de 2020, Honduras también presentaría la candidatura con los demás países de Centroamérica.



Hasta ahora, Costa Rica fue sede del mundial sub 17 en 2017 y Guatemala organizó el mundial de fútbol sala de 2011. En el Caribe, Trinidad y Tobago apenas fue sede de un mundial sub 17 en 2011, como parte de Concacaf. Amén de México, Estados Unidos y Canadá que han organizado mundial sub 17, sub 20 y mayores, además que buscan las candidatura del mundial mayor de 2026 en conjunto.