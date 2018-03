Mónaco consolida su segundo puesto en el regreso de Falcao 

Falcao, con 17 tantos, es el máximo anotador del Mónaco en esta Ligue 1 pese a su reciente baja y a no poder regresar con gol, después de no jugar desde el 4 de febrero. (Foto: AFP/ El Heraldo Honduras)

París, Francia

El Mónaco consolidó su segundo puesto en la Ligue 1 francesa con una victoria en casa por 2-1 sobre el Lille, este viernes en el inicio de la 31ª jornada, en el día en el que reaparecía su atacante colombiano Radamel Falcao.



El 'Tigre' fue titular y jugó 76 minutos, aunque no pudo marcar.



Regresaba a la competición liguera después de seis semanas, tras una lesión muscular. El colombiano pudo haber regresado hace una semana ante el Estrasburgo (3-1), pero entonces su entrenador, Leonardo Jardim, prefirió no forzar.



El Lille (19º), amenazado por el descenso en una temporada catastrófica tras el fracaso del 'proyecto Bielsa' con el que había comenzado el curso, se adelantó en el estadio Louis II en el 16, gracias al sudafricano Lebo Mothiba.



El empate provisional lo firmó, poco antes del descanso, el portugués Rony Lopes (43), en dos tiempos: primero tiró en el área, pero el arquero repelió y él mismo llegó al rechace, para poner el 1-1.



El gol de la victoria monegasca lo consiguió el montenegrino Stevan Jovetic (61), que acercó en el mano a mano ante el portero rival, después de recibir una asistencia de Joao Moutinho, que robó un balón en el centro del campo.



La lucha por el título está prácticamente imposible para el Mónaco, que se pone a 14 puntos del líder París Saint-Germain, que visita el domingo al Niza (7º) y podría volver a colocarse a 17 unidades.



En lo que sí parece centrado el Mónaco, campeón de la Ligue 1 hace un año, es en el subcampeonato: se distanció con 7 puntos más que el Marsella, tercero, que ahora está muy presionado para su duelo del domingo en casa contra el Lyon (4º), que está a cinco puntos de los marselleses y no pueden permitirse más tropiezos.



Falcao, con 17 tantos, es el máximo anotador del Mónaco en esta Ligue 1 pese a su reciente baja y a no poder regresar con gol, después de no jugar desde el 4 de febrero. Pudo al menos regalar una camiseta al príncipe soberano Alberto, un gran hincha del club, por su 60 cumpleaños.



El Lille sigue en puestos de descenso y los equipos que le preceden podrían aprovechar este fin de semana, entre ellos el Troyes, con el que está igualado a 28 puntos y que se enfrenta al Amiens (16º), que tiene apenas dos unidades más. El Toulouse (17º), un punto por encima de Lille y Troyes, recibirá por su parte al Estrasburgo (15º).



Resultados de la 31ª jornada de la Ligue 1 francesa:



- Viernes:



Mónaco - Lille 2 - 1



- Sábado:



(16h00 GMT) Burdeos - Rennes



(19h00 GMT) Amiens - Troyes



Angers - Caen



Montpellier - Dijon



Toulouse - Estrasburgo



- Domingo:



(12h00 GMT) Niza - París SG



(14h00 GMT) Metz - Nantes



(16h00 GMT) Saint Etienne - Guingamp



(20h00 GMT) Marsella - Lyon



Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif



1. París SG 80 30 26 2 2 93 20 73



2. Mónaco 66 30 20 6 4 74 32 42



3. Marsella 59 29 17 8 4 59 34 25



4. Lyon 54 29 15 9 5 59 34 25



5. Nantes 43 29 12 7 10 29 29 0



6. Rennes 42 29 12 6 11 37 36 1



7. Niza 42 29 12 6 11 39 41 -2



8. Montpellier 41 29 9 14 6 26 23 3



9. Burdeos 37 29 10 7 12 33 37 -4



10. Dijon 37 29 10 7 12 41 55 -14



11. Saint Etienne 36 29 9 9 11 31 44 -13



12. Caen 35 29 10 5 14 22 33 -11



13. Guingamp 35 29 9 8 12 30 43 -13



14. Angers 32 30 7 11 12 33 42 -9



15. Estrasburgo 31 29 8 7 14 33 52 -19



16. Amiens 30 29 8 6 15 24 33 -9



17. Toulouse 29 29 7 8 14 27 39 -12



18. Troyes 28 29 8 4 17 24 39 -15



19. Lille 28 30 7 7 16 29 48 -19



20. Metz 20 29 5 5 19 26 55 -29