Angelique Boyer y su sensual bikinazo para callar a sus haters 

Angelique Boyer acudió a su cuenta de Instagram para demostrarle al mundo que no está en extrema delgadez, como aseguran sus haters.



La actriz mostró -a quienes la criticaron- que posee una figura esbelta, pero además curvilínea.



La pareja de Sebastián Rulli posó con un diminuto bikini a la orilla de una playa en la que se la ve muy sensual.



"Ya saben que hacer para sus vacaciones!?? Les recomiendo vayan a Baja California Sur", escribió la actriz en la red social.

Sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad para felicitarla por ser tan sexy.



"Sigues buenísima. Espero que las personas que comentaron algo sobre tu extrema delgadez, lo hayan hechos preocupados por tu salud, que es lo que realmente importa. P.D: Me encantan tus piecitos"; "Esa critica que le hicieron es pura envidia, bella"; "¡Caray! Las sirenas sí existen y no son creación de mitológicos cuentos!", fueron algunos de los comentarios.







