Baloncesto de infarto en continuidad de la Liga Mayor de Baloncesto Nathanael López Fuentes

TEGUCIGALPA, Honduras - El baloncesto en la capital de Honduras sigue tomando ritmo con el desarrollo de la Liga Mayor Nathanael López Fuentes que esta semana dejó cuatro partidos de infarto.



El martes, en la categoría C, Galech venció en un apretado, luchado e inigualable 54-52 a Magic, mientras que a segunda hora, Nacional de Ingenieros cayó 75-78 ante Banco de Occidente. Ambos juegos disputados en el Nacional de Ingenieros Coliseum.



En tanto que el jueves, siempre en categoría C, Icevic venció 94-28 a Eagles, en una paliza de terror.



Siempre el jueves, se disputó el primer partido de la categoría B, cuando Nacional de Ingenieros venció 67-58 a Vengadores.



PARTIDOS DE ESTE SÁBADO Y DOMINGO

*Sábado 17*

6.30 pm Vengadores C vs. Magic

8.00 pm Jurásicos vs. Bulldogs



*Domingo 18*

10.00 am Rookies vs. Galech

11.30 am Rogue One vs. Vikingos

1.00 pm Icevic C vs. Amigazos C

2.30 pm Caballeros vs. Raptors

4.00 pm Guarriors vs. Academia

5.30 pm Espartanos vs. Vengadores B