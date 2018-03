Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este jueves 15 de marzo

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa de Energía Honduras (EEH) anunció que debido a trabajos de mantenimiento, se suspenderá el servicio por varias horas en distintos puntos del territorio nacional.



Se informó que los trabajos serán en el cícuito general del sistema y cambios de poste.



Santa Cruz de Yojoa de 8:30 am a 4:00 pm

Aldea Las Flores

Concepción

El Olvido

Balin

Montecillos

Empacadora 2000

Las Marías

San Isidro

Casitas

Zoológico Joya Grande

La Victoria

Las Delicias

La Estribana

Las Lomitas

Ceibita

Granjas Avícolas Cadeca



El Paraíso y San Antonio , Copán, de 8:00 am a 4:00 pm

El Paraíso Copán

Central Hidroeléctrica Morja

San Antonio Copán

La Playona

Agua Buena

Naranjito

Las Juntas

Bombas Sanaa

Las Flores

Buenos Aires

La Magua

Río Lindo

Libertad Nueva

Libertad Vieja

San Antonio Crusitas

El Charcón

Santa Cruz

Manguito

Colón Jubuco

Alto Colón

La Peña

Las Sardinas

San Joaquín

Buena Vista

La Reforma

Pueblo Nuevo

El Ocotón

El Macical

Loma Ancha

San Raymundo



Omoa y Quimistán de 8:00 am a 4:00pm

Omoa: Residencial Ricardo Alvarado

Río Azul

Omoa Motrique

Río Coto

Milla 3,4,5

San Marcos

Chachahuala

Esteros de Chachahuala

Muchilena

Flores de Muchilena

El Paraíso

Veracruz

Puerto Escondido

Pueblo Nuevo Masca

Masca

Residencial Masca

Residencial Sol Dorado

Los Achiotes

Cuyamel

Buena Vistak

La barra de Cuyamel

La Barra del Motagua

Río Chiquito

Tegucigalpita

Potrerillos

Cuyamelito

Brisas de Omoa

San Carlos

Cortecito

Corinto

Aduana Corinto

Suyapa frontera

Generadoras hidroeléctrica Cuyamel

San Carlos

Cortecito

Quimistán: El Listón

Paso Viejo

Las Flores



San Pedro Sula de 8:30 am a 4:00 pm

Residencial Paseo La Fuente

Aldea El Carmen

Colonia Reina del Carmen

Colonia Las Colinas del Carmen

Colonia San Martín

El Ocotillo

Colonia Episcooal

Colonia Cosmul

Colonia 14 de febrero

Centro de rehabilitación El Carmen

Aldeas S.O.S.



Amapala, Valle, de 8:00 am a 4:00pm

Coiprcuito empacadora Miguel Molina #1

El Bejucal

El Pimpo

El Tular

Aldea La Puente Colonia Gracias a Dios

Aaldea Agua Fría

Enmanuel

Puerto de la Brea

El Polvo

Nagarejo

El Vado

Los Comales

Macuelizo

El Espono

El Tololar

Bombas Cofaicita

El Chilcal

Aldea El Guanacaste

Santa Rosa

Paso de Vela

Santa Erlinda

Miguel Molina #2

Hacienda Pilas Marquina

La Montaña

El Corcobado

La Montaña

Lagunas de Camarón

Finca La Pital

Finca Propac

El Relleno

Las Pilas

Los Huatales

Propiedad Familia Facussé

Punta Novillo

Puerto Grande

La Pintadillera

Plata La Flor

Playa La Virgen

Los Langues

El Jocote

Playa Blanca

Guayaba Dorada

Puerto Sierra

La Ceibita

y zonas aledañas.