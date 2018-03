VIDEO: Katy Perry se cae bailando cumbia y lo enseña todo

Los Ángeles, Estados Unidos

La cantante estadounidense Katy Perry quiso complacer a una de las participantes del reality show American Idol, del cual ella es jurado, bailando al ritmo de cumbia.

Michelle Sussett inició su presentación cantando normalmente, pero luego de unos minutos invitó a los tres jueces, Luke Bryan, Katy Perry y Lionel Richie a bailar el tema “Techno Cumbia”.

Los tres subieron al escenario, pero a Perry no le fue nada bien, ya que en su intento de seguir los pasos de la chica de origen venezolano terminó sobre el piso mostrando todo en cámaras.

Ante lo ocurrido, Luke y Lionel corrieron a ayudar a la intérprete de “I Kissed a Girl”, pero todos los intentos resultaban inútiles. Luego de unos minutos, por fin, la guapa cantante se puso de pie.

Perry hizo referencia a lo ocurrido durante la grabación y escribió en su cuenta de Twitter: “Me hiciste tan feliz que me caí en mi bum blum”.

La joven no podía contener su emoción al leer lo escrito por Perry y respondió: "¿Escribiste en español para mí? Estoy muy feliz”.

Aww @katyperry You wrote in spanish for me? i'm so happy i made you happy, i won't ever forget this moment of masterpiece in my life.. like, U CRAZZZY? https://t.co/lFZmCK0X9t