El mundo lamenta la muerte de Stephen Hawking

Tegucigalpa, Honduras

Stephen Hawking, una de las grandes mentes de la época falleció ayer en Londres debido a complicaciones de la enfermedad que padeció desde los 21 años.

Varias personas lamentaron la muerte del astrofísico inglés de 76 años.

La NASA recordó los logros del físico. "Recordando a Stephen Hawking, un reconocido físico y Embajador de la ciencia. Sus teorías destrabaron un universo de posibilidades que nosotros y el mundo estamos explorando. Puede seguir volando como Superman en la microgravedad, como le dijo a los astronautas en @Space_Station en 2014"

Neil deGrasse Tyson, director del Hayden Planetarium de Nueva York posteó en su cuenta de Twitter. "Su paso ha dejado un vacío intelectual en su estela. Pero no está vacía. Piense en ello como una especie de energía de vacío impregnando el tejido del espacio-medio que desafía la medida. Stephen Hawking, RIP 1942-2018."



"El Profesor Stephen Hawking era una mente brillante y extraordinaria-uno de los grandes científicos de su generación. Su coraje, humor y determinación para sacar el máximo provecho de la vida fue una inspiración. Su legado no será olvidado", posteó la primera ministra británica, Theresa May.

"Hoy perdimos uno genial. Stephen Hawking será recordado por sus increíbles contribuciones a la ciencia – haciendo que las teorías complejas y los conceptos sean más accesibles a las masas", Satya Nadella CEO de Microsoft.

"Me entristece oír lo de Stephen Hawking. Qué vida tan extraordinaria. Sus contribuciones a la ciencia se usarán siempre y cuando haya científicos, y hay muchos más científicos a causa de él. Habló sobre el valor y la fragilidad de la vida humana y la civilización y ha mejorado mucho", lamentó el profesor británico Brian Cox.

"A medida que nos acercamos al día de PI (3.14) me unimos a la comunidad mundial en luto por la pérdida del mayor físico de nuestra era. #StephenHawking está libre de las limitaciones físicas de esta condición terrenal en la que todos existimos y él está volando por encima de nosotros ahora maravillado de todo", posteó la actriz Mayin Baliak.



"Desafortunadamente, Eddie no heredó mi buen aspecto."-Stephen Hawking hablando de la representación de Eddie en "la teoría de todo". Posteó el actor Eddie Redmayne.

"El público admirado https://www.britishscienceassociation.org/blog/remembering-stephen-hawking …-y él los admiraba de nuevo. Su suposición de que el público tenía curiosidad por los agujeros negros y el comienzo del universo resultó ser cierto. Este hombre extraordinario nos inspiró a todos a preguntarnos", dijo Katherine Mathieson, directora de la Asociación Científica Británica.

"El mundo ha perdido una mente hermosa y un científico brillante. RIP Stephen Hawking", lamentó director ejecutivo de Google.

"Adiós a Stephen Hawking, la estrella invitada más inteligente en la breve historia de los Simpson", dijo el director de Los Simpsons, Matt Selman.

"Hay un gran agujero negro en mi corazón horas antes del día PI. Descansa en paz @Steven_Hawking... Nos vemos en la próxima", declaró la cantante Katy Perry.