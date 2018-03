Yogi, el perro con cara de hombre que arrasa en redes sociales  

Ciudad de México, México

Yogi, un perro de la raza Shih-poo está arrasando en las redes sociales y no es para menos.



La cara del peludo can tiene un aspecto peculiar que lo hace verse parecido a un ser humano y esto ha generado que sus fotos se vuelvan virales.



El perrito se hizo famoso luego que su dueña publicará un video en facebook de su cara con la leyenda: "Aquí tenemos a una persona al 100%".



Y es que sin dudas su dueña no exageró, Yogi en realidad parece tener cara de un hombre.



El video ya lleva 16,000 reproducciones y su foto ha recibido 19.100 votos en el sitio Reddit.

Yogi, el tierno perrito que por su cara parecida a una persona se hizo viral.





"Nunca había visto unos ojos tan humanos en un perro", comentó un usuario.

