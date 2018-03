Las 10 frases famosas y memorables del científico Stephen Hawking; muere a los 76 años

Tegucigalpa, Honduras

La muerte del astrofísico británico Stephen Hawking causó gran conmoción en el mundo. Además de ser una gran eminencia en la ciencia, también sorprendió con sorprendentes y polémicas frases. A continuación las más importantes:



1. “Si los extraterrestres nos visitaran, ocurriría lo mismo que cuando Cristóbal Colón desembarcó en América y nada salió bien para los nativos americanos".

2. "El Universo no ha necesitado ninguna ayuda divina para estallar y comenzar su existencia".

3. “Me he dado cuenta que incluso las personas que dicen que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, siguen mirando a ambos lados antes de cruzar la calle”.

4. “No le tengo miedo a la muerte, pero yo no tengo prisa en morir. Tengo tantas cosas que quiero hacer antes”.

5. “La humanidad tiene un margen de mil años antes de autodestruirse a manos de sus avances científicos y tecnológicos”.

6. "No es necesario invocar a Dios para encender la mecha y darle inicio al Universo".

7. "Einstein estaba equivocado cuando dijo 'Dios no juega a los dados'. La consideración de los agujeros negros sugiere que Dios no solo juega a los dados, sino que a veces nos confunde lanzándolos a donde no se pueden ver". La naturaleza del espacio y el tiempo".

8. “Los robots podrían llegar a tomar el control y se podrían rediseñar a sí mismos”.

9. “La próxima vez que hablen con alguien que niegue la existencia del cambio climático, díganle que haga un viaje a Venus. Yo me haré cargo de los gastos”.

10. “El peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”.



