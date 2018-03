El capítulo de Los Simpson en el que aparece el famoso cintífico Stephen Hawking

Tegucigalpa, Honduras

Los grandes científicos siempre son recordados en la historia, pero también en los dibujos animados.

Este es el caso del famoso astrofísico Stephen William Hawking, quien murió a sus 76 años de edad en su casa de habitación, después de luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad del sistema nervioso que ataca a las células nerviosas que están en el cerebro y la médula espinal, que lo dejó paralizado.

Hawking falleció, no sin antes ser inmortalizado en un episodio de los famosos dibujos animados Los Simpson.

El científico actuó en el episodio "They Saved Lisa's Brain" (Salvaron el cerebro de Lisa), donde literalmente salvó a Lisa de una pelea en un quiosco del parque.

En el capítulo Lisa; el Sujeto de las historietas, Dr. Hibbert; el Profesor Frink; el director Skinner y Lindsay Naegle; habían tomado el control de la ciudad y fueron atacados por los habitantes de Springfield.

En "Don't Fear the Roofer" (No temas al techador) también actuó y explicó porqué Bart no ve a Ray en la tienda.

Su última aparición en la serie fue en el episodio Elementary School Musical (Escuela primaria musical).