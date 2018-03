¿Cuál es el origen del universo, según Stephen Hawking?

Tegucigalpa, Honduras

Stephen Hawking será recordado, entre otras cosas, por ser el astrofísico que se planteó una de las preguntas más inquietantes de todos los tiempos: ¿cuál es el origen del universo? o ¿qué había antes del universo?



En ese sentido, el físico británico aseguraba que el universo tiene más de 13,700 millones años y que se originó a partir de la explosión llamada el Big Bang.



Pero ¿qué hubo antes de eso?, a esta interrogante contestó Hawking, considerado una de las mentes más brillantes del universo.



En una entrevista de televisión, Stephen afirmó tener una respuesta para la pregunta hecha por el también científico Neil deGrasse Tyson.

“Antes del Big Bang no había nada, es decir, el tiempo nació con el universo”, explicó Hawking. “Uno puede pensar en el inicio del tiempo como si fuera el polo sur. No hay nada al sur del polo sur, así que no hay nada antes del Big Bang”, continuó explicando el astrofísico.



Hawking y su teoría

Su teoría está basada en la relatividad de Einstein, según la cual "el espacio-tiempo se puede imaginar como una superficie curva, que en lugar de dos dimensiones, como sería una superficie normal, tiene cuatro: los tres ejes del espacio y la del tiempo", detalla el sitio Soy502.



Hawking también defendía una teoría conocida como la “propuesta sin límites”. “La condición de frontera del universo es que no tiene frontera“.



En anteriores conferencias, Hawking había dado a entender que los eventos previos al Big Bang no se pueden medir. Dado que estos no tienen consecuencias observacionales, uno puede decir que el tiempo comenzó con la "Gran Explosión".

En el interior de su cada vez más deteriorado cuerpo había una mente brillante, fascinada por la naturaleza del universo, cómo se formó y cómo podría terminar.



"Mi objetivo es simple", dijo en una ocasión. "Es entender completamente el universo, porqué es como es y porqué existe simplemente".



Muchos de sus trabajos se centraron en unir la relatividad (la naturaleza del espacio y del tiempo) y la teoría cuántica (la física de lo más pequeño) para explicar la creación y el funcionamiento del cosmos.



En 1974, se convirtió en uno de los más jóvenes miembros de la Royal Society, la sociedad científica más prestigiosa del Reino Unido, con sólo 32 años.