Uruguay: Dirigente patea gallina y su club es sancionado

La acción no tardó en provocar críticas de defensores de los animales en la prensa y las redes sociales. (Foto: AP)

Montevideo, Uruguay

Las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol sancionaron al club Fénix con un partido como local en una cancha neutral porque sus hinchas arrojaron dos gallinas a la cancha antes de su partido del domingo contra Racing por la primera división local.



En un intento por sacarlas del campo de juego, las gallinas fueron luego pateadas con violencia por el gerente de Fénix, Gastón Alegari, provocando críticas de defensores de los animales en la prensa y las redes sociales.



La organización Animales sin Hogar dijo que haber pateado a las aves fue una “barbarie” y calificó lo sucedido como “indignante”.

El club emitió un comunicado señalando que el gerente Alegari “reaccionó en forma inadecuada” y que su actitud de patear a los animales fue “un hecho personal y aislado” por el cual el club no puede hacerse responsable.



“Lamento los hechos ocurridos en el día de ayer. Esa no es mi forma de actuar”, tuiteó Alegari. “La situación del momento me llevo a reaccionar de forma desmedida e inadecuada. Pido disculpas públicas por mi accionar”.



Las gallinas arrojadas a la cancha estaban pintadas de blanco y verde, los colores de Racing.

Racing venció el partido 1-0 con un gol de Nicolás Sosa cuando solo restaban cinco minutos para el pitazo final.