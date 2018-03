Ozuna celebra su cumpleaños y comparte fuerte mensaje

Tegucigalpa, Honduras

El cantante de reguetón, Ozuna, celebró un año más de vida junto a su familia y amigos más cercanos y aprovechó para mandar un contundente mensaje.



Y es que sin especificar a quién iba dirigido, el "negrito ojos claros" dijo que a los que lo quieren ver mal de salud él les desea vida para que vean cómo Dios lo bendice.



"26 años que Dios me ha dado. Gracias papá por hacerme entender todos estos años que no hay nada material, no hay dinero o fama que llene mi corazón y mi alma, solo tu presencia en mi Señor", inició la publicación.



Agregó: "Solo te pido un cosa y es que bendigas este mundo que tanto lo necesita, a los niños enfermos, a los que no tienen comida y a todos los necesitados de una forma u otra".

Te puede interesar: Ellas son las bellezas que les robaron el corazón a los reguetoneros más famosos



"Gracias por darme una hermosa familia, la cual no importa que siempre está ahí conmigo. Gracias por los valores que me has enseñado, gracias por permitirme con mi música llegar a los corazones de millones de personas, ¡Gracias por todo Dios!", expresó.



Seguidamente, agradeció a sus seguidores. "Público, gracias por todo el cariño y el respeto a mi música y a mi persona. Gracias porque a pesar de los momentos difíciles ustedes se mantienen dándome apoyo incondicional. A mis amistades y quipo de trabajo, gracias por todo. A los que me quieren ver mal de salud, pido vida para ustedes para que vean cómo Dios me bendice, los amo".



Además de escribir este mensaje, el cantante compartió una fotografía, como muy pocas veces lo ha hecho, de su familia.

Ozuna apareció en compañía de su esposa y sus dos hijos.



Mira aquí: Los 10 reguetoneros más ricos del mundo ¿Cuánto ganan?