Sambulá renuncia como técnico de Victoria 

Tegucigalpa, Honduras

Raúl Martínez Sambulá renunció este lunes como técnico del Victoria para dedicarse a tiempo completo a la administración del Instituto de Deportes Municipal INDEMU, su escuelita de fútbol y entrenar el equipo de una escuela bilingüe capitalina, según confirmó la vicepresidente del Club jaibo, Alba Cano.



"El profesor interpuso su renuncia porque tiene otros trabajos, como directiva aceptamos su renuncia por los argumentos que puso, tiene mucho trabajo en la Municipalidad y dirige un equipo de una escuela bilingüe, no tiene tiempo para Victoria", reiteró Cano.



Los jaibos se mantienen en la cuarta posición de la tabla general de colocaciones en la Liga Nacional de Ascenso con 11 puntos capitalizados producto de tres triunfos y dos empates. El representativo ceibeño descendió a segunda división en el 2016.



"El sábado pidió permiso para ir a dirigir la escuela bilingüe y dejó tirado a Victoria, tuvo que dirigir Javier Martínez y Carlos Mejía. El profesor Sambulá no tiene tiempo para dirigir a Victoria, puso la renuncia y se la aceptamos, tiene mucho trabajo en otras instituciones".



"Vamos a darle la oportunidad a otro entrenador para que tome las riendas del equipo, este día vamos a difinir quien llega a sustituir al profesor Sambulá, estamos negociando con algunos pero tiene que adaptarse al sistema de pago del Club, no vamos a contratar un entretador caro porque no tenemos recursos".

Entre algunos nombres que se manejan como sustitutos de Sambulá figuran José "Primitivo" Ortiz y Santos Bueso. Esta tarde el gerente de campo Carlos "Condorito" Mejía estará al frente de los entrenamientos en la cancha sede.



DATOS

Otros técnicos que fueron separados de sus equipos son Javier Padilla del Broncos, Ramón Romero de Olancho, Antonio García y Reynaldo Clavasquín del Comayagua.